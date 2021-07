Mancini: «Io un folle? Credevo alla finale, perché penso sempre positivo»

dal nostro inviato

FIRENZE

Chiellini e Bernardeschi gli hanno dato del "folle", solo perché Mancini aveva previsto, o credeva alla possibilità che l'Italia andasse in finale dell'Europeo. «Ci credevo, perché credo sempre nelle cose positive», le parole del Ct al canale della Figc, a due giorni dalla finalissima contro l'Inghilterra. «Ma sono stati bravi i giocatori a crederci fin dall'inizio, anche se non era così semplice». Sull'avversaria, l'Inghilterra, che domenica giocherà in casa, a Wembley. «Ha meritato di arrivare in finale: è una squadra solida, subisce molto poco. Italia-Inghilterra a Wembley sarà una bellissima finale».

Mancini, in mattinatata, aveva anche fatto gli auguri al suo compagno di viaggio, Gianluca Vialli, che oggi compie 57 anni. "Tanti auguri bomber e fratellino. Un giorno ideale per il compleanno.". Giorno ideale perché nel 2006, proprio il 9 luglio, l'Italia di Lippi ha alzato al cielo la coppa del mondo.