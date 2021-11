United, Solskjaer esonerato: Ronaldo vuole Zidane, difficile Luis Enrique

Dopo le indicazioni di ieri notte, ecco l'ufficialità: Ole Gunner Solskjaer non è più l'allenatore del Manchester United. Lo ha confermato il club inglese attraverso un comunicato apparso sui canali della società. «Solskjaer ha lasciato il posto da tecnico. Sarà sempre una leggenda del club, prendiamo questa decisione con grande difficoltà - si legge nel comunicato -. I risultati delle ultime settimane sono stati deludenti, ma non devono oscurare il lavoro fatto in questi tre anni per ricostruire la squadra. Ringraziamo Ole per il grande sforzo. Gli auguriamo le migliori fortune per il futuro, il suo posto nella storia del club è garantito. Sarà sempre il benvenuto nella nostra famiglia».

Zidane, Luis Enrique o... una sorpresa. Ora squadra a Carrick

In attesa della nomina del nuovo condottiero, che arriverà solo nei prossimi giorni, la squadra è stata affidata Michael Carrick. Il sogno resta Zidane, ma l'ex Real Madrid ha già declinato la prima offerta perché non vorrebbe prendere una squadra in corsa. È richiesto un importante sforzo per convincerlo. In lizza così anche Blanc, Rangnick e Lopetegui, mentre Brendan Rodgers non dovrebbe lasciare adesso la panchina del Leicester. Luis Enrique? Difficile prima del prossimo Mondiale, ma il suo nome non va ancora escluso: i Red Devils vogliono infatti affidarsi ad un grande tecnico per ripartire in grande stile dopo l'ennesima crisi.