Manchester United, i tifosi lasciano lo stadio al primo tempo e attaccano Cristiano Ronaldo

«Dopo aver esonerato Allegri, Sarri, Pirlo e potenzialmente Solskjaer, Cristiano Ronaldo ha esonerato anche i tifosi del Manchester United?». La domanda del tifoso su Twitter è accompagnata da un fermo immagine dall'alto dei tifosi che abbandonano l'Old Trafford alla fine del primo tempo. Il Liverpool è sul 4-0 (la partita finirà 5-0), troppo per pensare di restare altri 45 minuti allo stadio. Il Manchester United si lecca le ferite, pensa al presente, immagina il futuro.

«A volte il risultato non è quello per il quale abbiamo lottato. A volte il punteggio finale non è quello che vogliamo. E questo dipende da noi, solo da noi, perché non c'è nessun altro da incolpare. I nostri fan sono stati, ancora una volta, fantastici nel loro costante supporto. Meritano di meglio di questo, molto di meglio, e sta a noi consegnarli. Il momento è adesso!». Cristiano Ronaldo ha mandato un messaggio diretto ai tifosi su Instagram. Un post motivazionale che però pare non abbia convinto la totalità del mondo United. Cr7 è apparso molto nervoso durante il match, con episodi dubbi anche dal punto di vista comportamentale.

D'altronde la partita è da dimenticare. Cinque gol in cinquantacinque minuti, una tripletta di Salah, insomma un'umiliazione all'Old Trafford. È stato inatteso epilogo del big match della nona giornata di Premier League. Subito in gol al 5' con Naby Keita, al 13' è arrivato il raddoppio di Diogo Jota. Poi, si è scatenato Salah, in gol al 38', al 5' di recupero e al 5' del secondo tempo. Cristiano Ronaldo si è visto annullare un gol con la Var, quando lo United già perdeva 5-0, a completare la giornata disastrosa l'espulsione di Pogba. Il Liverpool avvicina il Chelsea primo a 22 punti, e ora la distanza è di una sola lunghezza. Per Solskjaer tornano d'attualità le voci di esonero e tra i candidati alla panchina dello United si fanno i nomi di Antonio Conte e Zinedine Zidane.