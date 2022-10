Manchester United, il nuovo caso Ronaldo oscura la migliore vittoria in stagione a Old Trafford

I malumori di Cristiano Ronaldo al Manchester United non conoscono tregua. Nella serata più lieta dall'inizio della stagione in Premier League, che ha visto i Red Devils imporsi per 2-0 contro il Tottenham di Antonio Conte, il comportamento dell'asso portoghese rappresenta un motivo di preoccupazione per il club. L'ex attaccante di Juventus e Real Madrid nel match contro il Newcastle di domenica scorsa era stato schierato titolare venendo sostituito dopo un'ora di gioco. Contro gli Spurs non ha fatto apparizione in campo, abbandonando la panchina anzitempo dopo un lungo riscaldamento: un atteggiamento simile alla fuga negli spogliatoi prima dell'intervallo nell'amichevole di fine luglio contro il Rayo Vallecano. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, lo United sanzionerà Ronaldo con una multa e, si vocifera, una possibile esclusione nel secondo big match di settimana contro il Chelsea. Nuovi problemi all'orizzonte per l'allenatore Erik ten Hag.