Manchester City-Psg 1-0: la diretta. La sblocca Mahrez al 10'

Il Manchester City intravede la sua prima finale di Coppa dei Campioni e ospita il Paris Saint Germain, che ha assolutamente bisogno di un'altra buona prestazione in trasferta. Nella semifinale di andata del 28 aprile al Parco dei Principi, il Paris si è portato in vantaggio con Marquinhos al 15', ma il City ha rimontato nella ripresa con Kevin De Bruyne (64') e Riyad Mahrez (71'). Nel finale, i padroni di casa si sono visti espellere Idrissa Gueye. È stata quella la vittoria numero 50 del City in Coppa dei Campioni, nonché la sesta consecutiva: si tratta della striscia vincente più lunga del club nella competizione.

Nonostante i successi a livello nazionale negli ultimi anni, Paris e City hanno avuto più difficoltà in Europa. Un anno fa, il Paris ha raggiunto la sua prima finale ma ha perso contro il Bayern Monaco. Il City è in semifinale appena per la seconda volta dopo tre uscite consecutive ai quarti. Entrambe le squadre hanno superato un'avversaria tedesca ai quarti di questa edizione: il Paris si è preso una piccola rivincita eliminando il Bayern, mentre il City ha battuto il Borussia Dortmund. Paris e City possono diventare la 23a squadra a vincere la Coppa dei Campioni, nonché il primo nome nuovo sul trofeo dopo il 2012, anno del trionfo del Chelsea.

SEGUI LA DIRETTA

Le formazioni ufficiali

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore: Guardiola

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Icardi. Allenatore: Pochettino