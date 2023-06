Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali: Dzeko con Lautaro, Guardiola sceglie Aké al posto di Walker

È la notte dei sogni dell'Inter. A Istanbul si gioca la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City di Guardiola.

I pronostici sono a favore degli inglesi, ma Inzaghi è uno specialista delle finali e anche a Milano c'è speranza mista a ottimismo. Fischio d'inizio alle 21. Per l'Italia è l'ultima chiamata, dopo le due sconfitte nelle finali di Roma e Fiorentina. L'Inter ha il terribile compito "finale" di scongiurare il triplete al contrario, ovvero quello delle tre italiane finaliste nelle coppe europee tutte sconfitte, contro una delle squadre più forti del mondo. Forte per il potere economico, per le sue doti tecniche e perché è una squadra, diciamolo, vicina alla bellezza: è il Manchester City di Pep Guardiola, il gioiello che invece insegue il triplete, anzi il treble, quello vero. Da una parte, la voglia di stupire e la forza di una storia che in Champions ha già detto Inter più di una volta, dall'altra l'ossessione di alzare al cielo un trofeo fin qui mai vinto.