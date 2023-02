Manchester City, rischio espulsione dalla Premier: «Cento possibili violazioni finanziarie commesse in 9 anni»

Un'inchiesta durata quasi cinque anni, svolta dalla stessa Premier League, che porterà il Manchester City davanti ad una Commissione indipendente della massima Lega inglese per presunte violazioni delle regole del fair-play finanziario. Questo quando si apprende da un comunicato ufficiale diffuso in mattinata dalla EPL. Ai campioni di Inghilterra vengono contestate 100 possibili violazioni delle norme finanziarie nelle nove stagioni dal 2009/2010 al 2017/2018, e il non aver fornito un'informazione finanziaria accurata per quanto riguarda le sue entrate, in particolare ricavi da sponsor, pagamenti a calciatori e allenatori. Fattori strettamente legati al rispetto delle regole economiche del fair play UEFA.

Dal tesseramento dei minorenni allo stipendio di Mancini: cosa rischia il City

Se le accuse venissero confermate la squadra di Guardiola rischierebbe una serie di sanzioni pecuniarie e sportive, a partire dalla penalizzazione in classifica, passando per il blocco del calciomercato, la rimozione dei titoli conquistati, fino all'esclusione dal campionato. Tra le principali accuse ci sono quelle riguardanti il tesseramento dei giocatori minorenni "costretti a firmare contratti con il City attraverso pagamenti in denaro", e la voce del compenso di Roberto Mancini che avrebbe ricevuto parte del suo stipendio da un contratto secondario. Il club ha comunicato che è "sorpreso dalla pubblicazione di queste presunte violazioni e dalla grande quantità di materiale dettagliato che è stato fornito all'EPL", e che accoglie con favore "la prossima revisione della questione davanti alla Commissione indipendente".