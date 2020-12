Premier, troppi positivi nel City: salta la sfida contro Ancelotti di stasera

L'atteso big match tra Everton e Manchester City in programma stasera è stato rinviato. La notizia è di pochi minuti fa e, ovviamente, il problema è il coronavirus, che ha colpito diversi elementi della squadra allenata da Guardiola. Prima della sfida contro il Newcastle erano risultati positivi Walker e Gabriel Jesus, ma secondo quanto riportano i media britannici, ci sono altri tesserati e membri dello staff dei Citizens che avrebbero contratto il virus. Quindi è arrivata la decisione di annullare la partita di stasera che avrebbe messo di fronte Ancelotti e il tecnico catalano.

Si aspettano adesso delle comunicazioni ufficiali da parte del City che con ogni probabilità renderà noti i nomi dei calciatori colpiti dal Covid-19. È una delle primissime gare in Premier League che viene rinviata per questo motivo. E, quella di stasera a Liverpool, sarebbe stata l'unica di questo turno di campionato che sarebbe stata giocata a porte parzialmente aperte. Ma niente, la nuova variante Covid che impazza in Inghilterra con numeri di contagi importanti, ha colpito la squadra di Guardiola. Adesso trovare una data per il recupero sarà veramente dura.

Ultimo aggiornamento: 18:05

