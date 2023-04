Tifoso ha un malore e muore, l'arbitro sospende la partita per provare a soccorrerlo. Il gesto di Cristiana al suo esordio in serie D

Malore sugli spalti per uno spettatore durante la partita Vastogirardi-Avezzano che si è disputata oggi pomeriggio - 6 aprile - alle 15 presso lo stadio "Di Tella" in Molise. L'arbitro sospende l'incontro. Protagonista dell'eroico gesto l'arbitro della sezione di Bari Cristiana Laraspata al suo esordio in Serie D.

Cosa è successo

L'arbitro sospende la partita di calcio per soccorre uno degli spettatori. È accaduto allo stadio Di Tella di Vastogirardi (Isernia) dove era in corso l'incontro, di serie D, del Vastogirardi contro l'Avezzano. Secondo quanto si è appreso, a pochi minuti dalla fine del match, l'arbitro Cristiana Laraspata, della sezione di Bari, ha fermato il gioco per soccorre l'uomo colto da malore. Un gesto eroico che ha visto protagonista una donna al suo esordio nel girone D del campionato di calcio.

Il massaggio cardiaco

L'uomo è stato soccorso dall'arbitro 28enne che è un medico rianimatore: in attesa che arrivasse l'ambulanza la dottoressa gli ha praticato il massaggio cardiaco prima di affidarlo alle cure del 118 che lo ha poi tasportato in ospedale. Solo a quel punto Laraspata ha fatto riprendere il match terminato per 1 a 0 per Vastogirardi. L'uomo però non ce l'ha fatta ed è morto dopo l'arrivo in ospedale.