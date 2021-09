Malmö-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streming. Allegri ancora senza Chiesa

La sentite anche voi questa musichetta? Quella scritta da Tony Britten nel 1992, quella in tre lingue diverse (inglese, francese e spagnolo), quella che alla fine chiude con un "The champions", la sentite? È tornata, con la Champions League. E da domani entra nel vivo, prima a Siviglia e a Berna, poi un po' ovunque. Anche a Malmö, in Svezia, che ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri, che deve rialzarsi da un brutto brutto periodo: due sconfitte e un pareggio in campionato. Alle 21, quindi, all'Eleda Stadion inizierà l'avventura, con il fischietto portoghese Soares Dias, e magari sarà anche la volta buona per il tecnico toscano.

Malmö-Juventus, le probabili formazioni

Con Dahlin, Moisander e Lewicki non in perfette condizioni, Jon Dahl Tomasson, tecnico degli svedesi (e anche ex attaccante del Milan), ha diversi dubbi da scegliere per presentarsi in campo con la formazione giusta per mettere al palo la Juventus. Al momento, le ipotesi più accreditate vedono la squadra modularsi in un 3-4-3, in cui Larsson e Rieks faranno gli esterni, mentre il rientrante Innoncent e Christiansen comporranno il duo di mediana. In attacco, Colak potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Berget e Brimancevic.

Chiesa è ancora fermo ai box dopo il problema arrivato durante il ritiro in Nazionale, e quindi Allegri corre ai ripari aggiungendo un elemento a centrocampo, probabilmente Bentancur. Rispetto alla gara persa al Diego Armando Maradona con il Napoli, il mister ritroverà Cuadrado e Alex Sandro, che faranno da esterni alla coppia difensiva formata da Bonucci e de Ligt (che contro i partenopei non c'era). A metà campo, dicevamo: ancora una volta si punterà su Locatelli, Rabiot e McKennie, mentre in attacco si rivedrà Dybala in coppia con l'autore del gol di sabato, Morata.

MALMÖ (3-4-3): Diawara; Ahmedodzic, Nielsen, Brorsson; Larsson, Innocent, Christiansen, Rieks; Berget, Colak, Birmancevic. All. Tomasson

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot, McKennie; Dybala, Morata. All. Allegri

Dove vederla in tv e streaming

Malmö-Juventus delle 21 verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Mediaset su Canale 5 e in diretta streaming su MediasetPlay. Ma sarà visibile per gli abbonati anche su Sky e più precisamente sui canali sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite) oppure tramite l'app SkyGo su pc, tablet o smartphone. Infine sarà possibile vedere Malmö-Juventus in diretta su Now, il servizio streaming on-demand offerto da Sky.