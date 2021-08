Lukaku, sì dell'Inter all'offerta da 115 milioni del Chelsea: affare in chiusura

Lukaku al Chelsea, ci siamo. L'Inter ha infatti accettato l'offerta da 115 milioni di euro dei Blues e presto firmerà tutti i documenti che permetteranno al belga di tornare a Stamford Bridge, per la terza volta. Il rilancio delle ultime ore si è rivelato quindi decisivo per concludere l'affare impostato nelle scorse settimane dell'agente del bomber classe '93, Federico Pastorello. A Londra, ricordiamolo, Lukaku guadagnerà circa 15 milioni di euro a stagione bonus inclusi, e sarà la stella della squadra fresca vincitrice della Champions League.

Bomber per l'Inter

La sua partenza è imminente: domani, infatti, non parteciperà all’amichevole contro il Parma. L’addio del belga obbliga l’Inter ad accelerare per Zapata, in uscita dall’Atalanta e già in parola con i Campioni d’Italia. Piace molto anche Vlahovic, ma per il goleador della Fiorentina la trattativa resta complicata. I colloqui con Lucci, già agente di Correa, hanno invece permesso alle parti di approfondire la pista Dzeko. Capitolo esterno destro: il preferito si conferma Dumfries del Psv, anche se Nandez resta un nome sempre valido. L’uruguaiano vuole solo i nerazzurri ed è in pressing sul Cagliari per essere liberato in tempi brevi.

Qui Juve

Da Milano a Torino, dove oggi è andato in scena il primo incontro ufficiale tra Cherubini e il rappresentante di Dybala, Jorge Antun. La volontà delle parti è sempre la stessa: prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Ma serviranno altri incontri per arrivare all’intesa economica. Chiusura sulla Fiorentina: l’arrivo di Nastasic libera il serbo Milenkovic. Il centrale classe ’93 è ad un passo dal West Ham.

