Lukaku-Chelsea, avanti tutta: il belga è sempre più vicino all'addio

Siamo all'ultima curva prima del traguardo. In una fase caldissima, dove tutti i protagonisti non hanno dubbi sull'esito della trattativa dell'estate: Lukaku al Chelsea. Il centravanti belga è, infatti, sempre più vicino al ritorno a Londra per una cifra monstre, sui 130 milioni di euro. Gli ultimi contatti sull'asse Londra-Milano sono stati molto positivi. C'è la volontà di chiudere in tempi rapidi la trattativa, che permetterebbe al giocatore classe '93 di raddoppiare il suo attuale ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Non solo. Lukaku al Chelsea lotterebbe per grandi traguardi e indosserebbe la maglia di un club sempre più ambizioso, dopo la vittoria della Champions League.

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO Chelsea choc: pronti 200 milioni per Lukaku, i dettagli. Per Nandez... IL RITORNO Eriksen, incontro a Milano con Marotta. Si decide il futuro del danese DANIMARCA Eriksen, dal dramma al ritorno alla vita. Le foto più... SPORT «Lukaku ci ha fatto vincere lo scudetto». La festa dei...

Addio record

Curiosità: la partenza dell'attaccante riscriverebbe la storia del calciomercato nerazzurro. La sua vendita supererebbe infatti l'attuale primato di Zlatan Ibrahimovic, ceduto al Barcellona nel 2009-2010 per 70 milioni di euro. Insomma, è stato impossibile per Beppe Marotta blindare l'ex United in un momento così particolare per il club di Suning. Sempre l'ad nerazzurro è alle prese già con i sostituti del belga. Due i nomi in cima alla lista: Zapata dell'Atalanta e Vlahovic della Fiorentina.