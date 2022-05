Liverpool-Real Madrid inizia con 30' di ritardo: «Motivi di sicurezza». Ecco cosa succede

Mezz'ora di ritardo per il calcio d'inizio della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. Inizialmente l'avvio della partita era stato posticipato di un quarto d'ora , poi è stato ulteriormente sposato avanti. Il match cominciarà quindi alle 21.30. Lo ha annunciato l'Uefa a Parigi. Motivo della decisione sono i problemi che stanno caratterizzando l'afflusso dei tifosi, in particolare quelli del Liverpool, allo Stade de France. La decisione è stata presa per «motivi di sicurezza». Lo speaker ha detto agli spettatori: «Fra 15' al massimo seguiranno informazioni».

Liverpool fans have been locked out of #UCLfinal and "tear gassed by French police" as kick-off delayedhttps://t.co/7lLeJPyLbJ — Standard Sport (@standardsport) May 28, 2022

I gas lacrimogeni lanciati dalla polizia francese

Secondo quanto riportato dell'Evining Standard, alcuni fan del Liverpool che stavano tentando di entrare allo stadio sono rimasti fuori. Da lì il caos con la polizia francese che avrebbe lanciato lacrimogeni. Il presentatore di BT Sport Jake Humphrey ha detto in diretta, poco dopo che il calcio d'inizio è stato ritardato di almeno 15 minuti: «Mi dispiace molto dirvi che un fan è salito sulla nostra postazione e ha detto che fuori dallo stadio è orrendo. Che c'è un gran numero di tifosi del Liverpool colpiti dai lacrimogeni dalla polizia francese, comprese famiglie e bambini. I suoi occhi erano pieni di lacrime. Sembrava sconvolto».

Sad to relate it’s chaos outside, police funelling fans into dangerously narrow routes - because their fans are parked blocking the pavement. Dangerous crush building up behind… pic.twitter.com/Rqzt90MCdn — Rob Draper (@draper_rob) May 28, 2022

Tifosi che scavalcano i cancelli

Come si può vedere dal video diffuso in questi istanti su twitter, alcuni tifosi del Liverpool avrebbero tentato di scavalacare i cancelli di sicurezza per accedere allo stadio.

La questura di Parigi

A informare di quanto accaduto anche la Questura di Parigi: «Il primo cordone allestito intorno allo stadio è stato oggetto di un 'tentativo di penetrazione', poiché alcuni tifosi del Liverpool si sono spazientiti e infastiditi con gli organizzatori per i tempi di attesa».