Champions League, Liverpool-Real Madrid 0 - 0 e Borussia-Manchester City 1 - 0: la diretta. Pari tra Reds e Galacticos all'intervallo, a Dortmund Bellingham mette paura al City

Liverpool - Real Madrid

Per la terza stagione consecutiva, il Liverpool ospita una squadra spagnola ad Anfield e deve ribaltare una sconfitta, quella per 3-1 contro il Real Madrid all'andata. Il Madrid, che ha battuto il Liverpool anche in finale di Champions League 2018 (ultimo confronto prima di quest'anno), ha dominato la gara di andata dei quarti di finle in casa. Dopo i gol di Vinicius Junior (27') e Marco Asensio (36') nel primo tempo, Mohamed Salah ha accorciato al 6' della ripresa, ma ancora Vinicius Junior ha ripristinato il doppio vantaggio al 65'.

APPROFONDIMENTI I QUARTI Champions, il Bayern vince ma non basta. Il Psg va in semifinale e si... ESTERO Ancelotti ringrazia Olsen: pareggia l'Everton. Il Siviglia vince... SPORT Lazio-Bayern Monaco, la fotogallery degli ottavi di Champions SPORT Champions League, vittorie per Real Madrid e City

Segui la diretta

Borussia Dortmund - Manchester City

Il Borussia Dortmund ospita il Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo una sconfitta di misura. Il 6 aprile scorso, il City ha centrato la settima vittoria consecutiva contro una squadra tedesca battendo il Dortmund per 2-1 grazie a un gol di Phil Foden al 90' dopo quello di Kevin De Bruyne al 19'. Il Dortmund ha subito la sesta sconfitta contro una formazione inglese ma può sperare in virtù del gol di Marco Reus a 6' dal termine di quella sfida.

Segui la diretta