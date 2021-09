Champions League, Liverpool-Milan in diretta alle ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Liverpool-Milan è insieme gioia e dolore, lo è per i tifosi Reds, lo è per quelli rossoneri. Liverpool-Milan sono notti di coppe di campioni che ritornano, e che sì, ci riportano a un passato splendente per i milanesi. Che, forse, sta tornando: primi in classifica in Serie A, tornati in Champions League dopo sette anni di buio, gli uomini di Stefano Pioli - qualora non l'aveste capito - sono attesi oggi ad Anfield proprio da Jurgen Klopp e dai suoi. E per la prima volta. perché le due squadre si sono incontrate solo in altre due circostanze nella loro lunghissima storia, ed entrambe le volte in finale. Ecco le probabili formazioni.

Liverpool-Milan, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Stefano Pioli

Dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Milan-Liverpool sarà visibile su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport 252. Per quanto riguarda le possibilità di streaming, ci saranno tre alternative: o la piattaforma Sky Go, o su NOW o anche su Infinity+.