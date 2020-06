Liverpool, delirio e ressa per la festa scudetto. La società: «Inaccettabile, salute a rischio»

Liverpool festeggia. Ma con ressa, paura, città a ferro e fuoco. Bottiglie in terra, sporcizia ovunque. Il delirio. Il tutto , per uno scudetto vinto. «Molte migliaia di persone si sono radunate ieri al Pier Head, e hanno deciso di ignorare le distanze di sicurezza mettendo a rischio la salute pubblica. La nostra città è ancora in emergenza sanitaria e questi comportamenti sono inaccettabili». Con questa nota dai toni duri, emessa congiuntamente dal Liverpool Football Club, il Consiglio comunale e dalle forze dell'ordine, viene stigmatizzato quanto accaduto in città anche la scorsa notte per festeggiare i Reds che hanno vinto il titolo di campioni d'Inghilterra, il primo dal 1990. Non sono mancati scontri con la polizia in assetto antisommossa, durati fino all'alba.

Liverpool, la vittoria della Premier va oltre il "guardiolismo"

Liverpool, Salah: «Reds pronti a festeggiare dopo 30 anni»



«Il rischio di una seconda ondata di Covid-19 ancora esiste - è scritto ancora nel comunicato - e dobbiamo lavorare tutti assieme affinché non si ripeta nella regione ciò che ci ha portati al lockdown. Quando sarà possibile farla, ci sarà la sfilata della squadra per la città (sul bus a due piani n.d.r.)», ma fino a quel momento la sicurezza e la salute pubblica continueranno a essere la nostra priorità numero uno«. Il quotidiano Liverpool Echo documenta con foto e video (sull'edizione online) gli scontri tra forze dell'ordine e hooligans avvenuti prima dell'alba di oggi («fino alle 2 del mattino») nei pressi della stazione ferroviaria e nel centro cittadino.



Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA