Live Lazio-Verona dalle 20,45 diretta: probabili formazioni e dove vederla

La Lazio torna all'Olimpico, dove fino al momento ha raccolto solamente 5 punti in altrettante gare. C'è il Verona: non un avversario semplice da affrontare. La squadra di Juric è dietro solamente un punto da quella di Inzaghi. Ma oltre questo i biancocelesti devono cambiare rotta tra le mura amiche. «Sicuramente le gare europee ci hanno tolto energie fisiche e mentali, ma adesso dobbiamo resettare tutto» ha detto il tecnico capitolino in conferenza stampa, alla ricerca solamente dei tre punti, che rilancerebbero la sua squadra in classifica. Per quanto riguarda la formazione possibile riposo per Correa. Al fianco di Immobile ci dovrebbe essere Caicedo. Ci sarà un'assenza pesante: Luis Alberto ieri ha saltato la rifinitura. Al suo posto è pronto Akpa Akpro.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 da Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowic, Magnani, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagli, Barak; Favilli. All.: Juric.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

Ultimo aggiornamento: 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA