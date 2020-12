Live Lazio-Napoli 2-0 diretta: raddoppia Luis Alberto

10'st Non ce la fa Koulibaly: entra Manolas. Gattuso manda in campo anche Elmas al posto di Politano.

8'st Tre calci d'angolo consecutivi per il Napoli, che però non riesce a impensierire Reina.

6'st Caicedo cerca di servire l'inserimento di Luis Alberto, ma è provvidenziale Maksimovic a intercettare il passaggio.

5'st Lazio che al momento a livello difensivo non ha sbagliato nulla. Hoedt è sempre pulito e Radu da una parte e Luiz Felipe dell'altra gli danno manforte.

4'st Avvio buono del Napoli. Che sempre a sinistra riesce ad arrivare sul fondo. Poi non s'intendono Fabian Ruiz e Petagna. Lazio in attesa.

3'st Subito profondità con Petagna per il Napoli, che serve Politano. Ma l'esterno sbaglia completamente il cross.

1'st Iniziata la ripresa, primo pallone stavolta della Lazio. In campo c'è anche Koulibaly, che ha superato i problemi della prima parte di gara.

Lazio avanti alla fine del primo tempo grazie all'ottavo gol in campionato di Immobile, che batte Ospina con un perentorio colpo di testa. Napoli che però va vicino al pari con Fabian Ruiz: Reina è attento e respinge. Partita bella, aperta e anche nervosa. Sono già cinque gli ammoniti di Orsato.

46'pt Finisce qui il primo tempo.

45'pt Ci sarà 1' di recupero.

43'pt Quinto ammonio del primo tempo: Orsato estrae il cartellino giallo per Immobile.

40'pt Napoli che si affida in questo primo tempo alla qualità del messicano Lozano. È l'unico che al momento cerca di imbastire la reazione azzurra.

38'pt Fallo di Koulibaly, già ammonito. Ma Orsato non ha intenzione di estrarre il secondo giallo. Intervento al limite del difensore di Gattuso.

35'pt Hoedt pulito sull'avanzata di Lozano sulla destra. Intervento importante del difensore laziale.

33'pt Lozano da lontanissimo: Reina non ha nessun problema nel bloccare la sfera.

32'pt Destro di Caicedo dal limite dell'area. Pallone che si perde di poco a lato.

31'pt S'innervosice la gara: giallo anche per Koulibaly per un entrata in ritardo su Caicedo.

28'pt Angolo per la Lazio. Koulibaly ancora in attesa di capire se ce la fa a continuare.

27'pt Lazio in attesa, che abbozza ogni tanto qualche accelerazione nel pressing. Il Napoli al momento però ha vita facile nel fraseggiare nella metà campo biancoceleste. Ma la difesa della squadra di Inzaghi è compatta.

25'pt Ha qualche problema Koulibaly alla coscia sinistra. Gattuso ha già fatto alzare Manolas dalla panchina.

24'pt Giallo anche per Escalante, che atterra Lozano.

23'pt Bella partita all'Olimpico: squadre aperte e ritmi alti.

19'pt Grande occasione per il Napoli con Fabian Ruiz: fa tutto Petagna che se ne va e mette in mezzo per il compagno. Sinistro potente sul quale Reina si supera.

17'pt Sugli sviluppi del corner si alza Bakayoko: non centra però lo specchio della porta.

16'pt Napoli in avanti con Lozano, che al momento è il più pericoloso dei suoi. Riesce anche a mettere un buon pallone in mezzo, ma Politano è anticipato da Hoedt.

13'pt Giallo per Lozano. E' il secondo ammonito dopo Hoedt.

12'pt Bella partita in questo avvio, oltre il gol della Lazio. Napoli che si propone in avanti e la squadra di Gattuso sembra comunque non aver subito al momento il colpo psicologico.

10'pt Reazione azzurra: Petagna impegna Reina col sinistro.

9'pt GOL LAZIO: Immobile alla seconda occasione non sbaglia. Marusic arriva sul fondo e crossa, l'attaccante di Inzaghi svetta su Maksimovic e batte Ospina. Gol bellissimo del 17 biancoceleste.

7'pt Buona occasione per Immobile, la prima importante della partita: Stoppa e gira al volo col mancino, palla che si perde di poco alta.

5'pt Caicedo di testa, ma palla che si perde sul fondo.

5'pt Buon break della Lazio, che guadagna un corner dopo un'azione insistita.

2'pt Subito la squadra di Gattuso, con Zielinski che mette in mezzo, ma è troppo lungo il suo traversone.

1'pt Iniziata all'Olimpico, è del Napoli il primo pallone della partita.

Cambio dell'ultimo minuto in casa laziale: Acerbi è sostituito da Hoedt nell'undici iniziale. Non ce la fa il difensore azzurro.

Stasera il Napoli, mercoledi il Milan. La Lazio di Simone Inzaghi deve ripartire: vietato sbagliare a partire dalla gara dell'Olimpico contro la truppa di Gennaro Gattuso. Anche per non far riemergere i malumori di Lotito, rientrati ieri dopo la visita del presidente a Formello. Il tecnico biancoceleste chiede delle risposte alla sua squadra. E soprattutto vuole sfatare il tabù casalingo, dove in sei incontri sono arrivati solamente cinque punti. Un bottino misero. Invertire la rotta è d'obbligo. Inzaghi spera di recuperare Acerbi, ma Hoedt rimane in preallarme. Per il resto formazione fatta con Reina ancora tra i pali: ormai lo spagnolo ha superato Strakosha nelle gerarchie. In avanti Correa affiancherà ancora Immobile. Con Caicedo di nuovo in panchina che però inizia a spazientirsi.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All.: Gattuso.

ARBITRO: Orsato di Schio.

