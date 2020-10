Live Lazio-Inter 1-1, diretta: pareggio di Milinkovic, Bastoni salva su Luis Alberto

22'st Corre ai ripari Antonio Conte, doppio cambio per l'Inter: fuori Gagliardini e Perisic, dentro Sensi e Young.

19'st Dopo il pareggio di Milinkovic, la partita è girata. La Lazio ha ritrovato fiducia e l'Inter sembra aver accusato il colpo. Immobile ci prova per due volte consecutive, ma non è preciso.

18'st Recupero palla della Lazio e ripartenza velocissima. Luis Alberto salta il diretto avversario e conclude verso Handanovic. Bastoni però è sulla traiettoria della palla e salva. Occasione per la squadra di Inzaghi.

16'st Ribaltamento di fronte, e stavolta è la Lazio ad andare dalla bandierina. Handanovic si salva in angolo sulla conclusione, non difficile, di Luis Alberto.

15'st Si riaffaccia davanti l'Inter, che con Perisic trova il sesto calcio d'angolo della sua partita. Nulla di fatto comunque, la difesa della Lazio spazza la minaccia.

12'st Parolo vicino al vantaggio: zuccata in anticipo sul primo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e palla che si perde di poco sul fondo. La Lazio è tornata in partita.

10'st GOL LAZIO: in un momento di sofferenza, la Lazio trova il pareggio con il colpo di testa di Milinkovic-Savic. Terzo tempo per il serbo che sfrutta il cross di Acerbi e batte Handanovic. Parità ristabilita. E adesso può cambiare la partita.

7'st Ancora la squadra di Conte, questa volta con Lautaro che non trova la porta da dentro l'area di rigore. Strakosha non avrebbe potuto farci nulla.

5'st La Lazio non riesce ad imbastire un'azione offensiva. Troppo distanti i reparti, con Immobile che si ritrova spesso solo con davanti tutta la difesa dell'Inter.

2'st Occasione per l'Inter: la Lazio perde palla con Fares, Lautaro ne approfitta e serve Lukaku che di sinistro va vicino al raddoppio. Subito pericolosa la squadra nerazzurra.

1'st Parte la ripresa. E Inzaghi è costretto al terzo cambio: fuori Bastos per un problema muscolare, dentro Parolo, che va a fare il centrale dietro.

48'pt Finisce il primo tempo. L'Inter è avanti con la rete di Lautaro Martinez al 30'. La Lazio non riesce a trovare sbocchi offensivi. L'Inter si difende e attacca, soprattutto a sinistra, con Perisic. Da quel lato è nato appunto il gol dell'argentino che sta decidendo la partita. Sfortunato Inzaghi, che ha perso Radu e Marusic per infortunio e, nel finale, si è fatto male anche Bastos, che ha preso il posto del primo. Probabile terzo cambio per il tecnico biancoceleste, anche questo forzato.

46'pt La Lazio non trova spazio. L'Inter si compatta in mezzo al campo chiudendo le linee di passaggio. La squadra di Inzaghi, lenta, non impensierisce la difesa nerazzurra.

45'pt Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo.

42'pt Primo giallo anche per l'Inter: è Lukaku a finire sul taccuino di Guida. Ammonito anche Inzaghi per proteste.



40'pt Perisic sembra in giornata, e trova spesso il fondo. Stavolta trova Hakimi che di testa non impensierisce Strakosha.

38'pt Ripartenza della Lazio, col pallone che arriva a Immobile. L'attaccante cerca di servire Luis Alberto ma Vidal intercetta.



36'pt Primo ammonito della gara: è Fares, appena entrato, che abbatte Hakimi.

34'st Secondo cambio per infortunio per la Lazio: stavolta è Marusic a dover lasciare il campo. Entra Fares, l'ultimo arrivato.

33'pt Cerca di ripartire velocemente la Lazio, ma l'Inter pressa immediatamente i portatori di palla, si chiude centralmente, e recupera con facilità il pallone.

30'pt GOL INTER: Passa la squadra di Conte, alla prima vera occasione. Perisic converge da sinistra, rimpallo favorevole e palla che arriva a Lautaro Martinez. Sinistro di prima intenzione e Strakosha non può nulla.

29'pt Prima conclusione dell'Inter: ci prova Lautaro al volo. Palla sul fondo.

26'pt Proteste Lazio per un intervento di Skriniar su Correa, ma per Guida non ci sono gli estremi per il calcio di punizione. Si perde così l'azione biancoceleste.

25'pt Ancora Lazzari a destra, che al momento sta avendo la meglio su Perisic. Palla in mezzo dell'esterno che trova Correa che non riesce a colpire con forza.

22'pt Cross di Hakimi, che trova Perisic sul secondo palo, ma è attenta la difesa biancoceleste che pulisce l'area di rigore.

19'pt Palla gol per la Lazio, Luis Alberto, servito da Milinkovic, impegna Handanovic che si rifugia in angolo.

15'pt Cambio forzato per Inzaghi: Radu non al meglio, si fa male mentre interviene su Hakimi. Bastos subito in campo.



14'pt Squadre bloccate, si gioca a centrocampo, e non mancano gli interventi duri.

10'pt Ancora l'Inter, e sempre a sinistra, dove Perisic trova spazio per attaccare. Tiro dalla bandierina per i nerazzurri.

9'pt Inizia a farsi vedere anche l'Inter, che muove velocemente la palla prima di trovare Perisic che si fa murare in calcio d'angolo.

8'pt Quando tocca palla De Vrij, arrivano i fischi dalla tribuna dove sono sistemati i tifosi della Lazio.

5'pt E' partita bene la Lazio, che sfonda a destra con Lazzari e poi con Milinkovic, guadagnando due calci d'angolo consecutivi

4'pt Buona l'avanzata di Luis Alberto, che trova spazio per attaccare centralmente. Poi viene fermato dalla difesa nerazzurra.

2'pt Contrasto Skriniar-Immobile, con l'attaccante laziale che rimane a terra, ma sembra poter riprendere.

1'pt Partiti all'Olimpico, iniziato il big match di giornata davanti ai 1.000 tifosi che hanno avuto accesso allo stadio.

La Lazio per il riscatto. L'Inter per rimanere a punteggio pieno. Alle 15 si scende in campo all'Olimpico per la terza giornata di campionato. La squadra di Inzaghi non può sbagliare. Quella di Conte vuole rimanere saldamente in testa alla classifica. Entrambe hanno giocato mercoledì per il recupero della prima giornata con risultati opposti. I biancocelesti hanno perso contro l'Atalanta (1-4); i nerazzurri hanno vinto facile a Benevento (2-5). Sarà il confronto numero 177: i capitolini si sono imposti 42 volte, in 58 occasioni è finita in parità, mentre i lombardi hanno fatto bottino pieno in 72 incontri. Bilancio perfetto nelle ultime 4 sfide, con 2 vittorie a testa.

L'arbitro della partità sarà il campano Guida: ha già diretto un Lazio-Inter. Quarti di finale di Coppa Italia 2016/2017. 2-1 per i biancocelesti il finale con reti di Biglia e Felipe Anderson. In generale gli incroci con la Lazio sono stati 20.

La gara di oggi sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Inzaghi ritrova Correa che verrà schierato al fianco di Immobile. Conte rilancia dal 1' Lautaro Martinez insieme a Lukaku.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Barella, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

VAR: Irrati di Pistoia.

