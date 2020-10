Live Italia-Olanda 1-1 diretta: Pellegrini gol, pareggia Van De Beek

35'pt Colpo di testa di Luuk De Jong, ma l'attaccante non riesce a impartire la giusta forza al suo tentavivo.

33'pt Provvidenziale Bonucci: 2 contro 1 per l'Olanda ma Depay non riesce a servire Luuk De Jong, che sarebbe andato a tu per tu con Donnarumma.

31'pt Fase confusa adesso della partita, Olanda comunque sempre in pressione alta alla ricerca del gol del vantaggio. Azzurri leggermente in difficoltà.

27'pt C'è qualche problema per Chiesa, che dopo le cure mediche rientra. Ma intanto c'è già Kean a bordo campo che si riscalda.

26'pt GOL OLANDA: Pareggio degli ospiti. Azione confusa dentro l'area di rigore azzurra, e il rimpallo premia Van De Beek, che in girata batte Donnarumma col destro sotto la traversa. Tutto da rifare per la nazionale di Mancini.

24'pt Verratti pesca con i tempi giusti Immobile: la Scarpa d'oro controlla e cerca il destro a giro sul secondo palo. Cilessen però è attento e respinge.

23'pt In alcune situazioni di gioco la difesa dell'Olanda è molto alta, quasi sulla linea di metà campo.

20'pt Barella stavolta cerca Immobile in profondità. Leggermente lunga la verticalizzazione dell'interista.

16'pt GOL ITALIA: Barella, da destra, serve l'inserimento di Pellegrini dall'altro lato alle spalle della difesa orange. L'esterno della Roma aggancia in maniera perfetta e, col sinistro, batte imparabilmente Cilessen. Italia avanti.

14'pt Violento scontro aereo tra Chiellini e Hateboer, ma fortunatamente per i due non ci sono conseguenze.

13'pt Partita ruvida, soprattutto nella zona nevralgica. Non ci sono complimenti lì in mezzo.

12'pt Arriva anche per gli olandesi il primo tiro dalla bandierina, Bonucci intercetta un cross di Depay che poteva diventare pericoloso.

10'pt Primo calcio d'angolo per l'Italia, guadagnato da D'Ambrosio dopo un buon inserimento a destra.

8'pt Buono spunto di Spinazzola a sinistra, che mette in mezzo per Chiesa, anticipato però da Blind nel momento della conclusione aerea.

6' E' partita forte la nazionale olandese. Pressione alta sui portatori di palla azzurri e squadra molto corta.

3'pt L'Olanda si schiera con un 3-5-2, a differenza del 4-3-3 annunciato. De Boer vuole coprire tutti gli spazi, soprattutto gli esterni, dove ha messo Hateboer da una parte e Blind dall'altra.

2'pt E' di Pellegrini la prima conclusione della partita, servito da Verratti, il romanista prova la conclusione di sinistro. Debole e parata semplice di Cillesen.

1'pt Partiti a Bergamo.

Un immenso tricolore copre la Curva Nord dello stadio bergamasco. Un tributo alle vittime del Covid-19. E durante gli inni era tanta l'emozione negli occhi degli azzurri.

E' tutto pronto per l'inizio della partita. Inni nazionali in corso.

Si gioca a Bergamo, davanti ad una delegazione di medici e sindaci della Provincia, in una delle zone più colpite dal Covid-19. La Nazionale di Roberto Mancini chiude stasera le due settimane d'impegni internazionali contro l'Olanda, per la quarta giornata di Nations League. Gli azzurri sono primi nel girone, un punto davanti (5 contro 4) alla squadra di De Boer. Una vittoria stasera metterebbe quasi la parola fine al passaggio del turno nella competizione organizzata dalla Uefa. Ma a tenere banco, ovviamenete e purtroppo, è la questione coronavirus con la falsa positività di El Shaarawy che ha messo in ansia la spedizione azzurra. Tutto rientrato alla fine con l'esterno ex Roma che già stasera potrebbe scendere in campo. Rispetto all'undici iniziale che ha pareggiato in Polonia, ci sarà spazio per Immobile al posto dello squalificato Belotti. Anche Kean e Berardi sperano in un posto, ma il Mancio sembrerebbe ancora una volta intenzionato a mandare in campo dal 1' sia Chiesa che Pellegrini. Dubbi che verranno sciolti solamente nel pomeriggio, visto che la rifinitura di ieri sera è stata fatta col distanziamento in attesa degli accertamenti sul Faraone. Nei "Tulipani" l'osservato speciale sarà Depay.

I PRECEDENTI: Ampiamente a favore dell'Italia gli incroci contro l'Olanda. Nelle ultime 5 partite sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi. L'ultima sfida è stata quella del 7 settembre (0-1) con gol di Barella, nella serata resa amara dal grave infortunio che ha colpito Zaniolo. In totale, il computo su 22 partite è di solamente 2 sconfitte.

DIRETTA TV: La partita sarà trasmessa, dalle 20:45, su Rai 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All.: Mancini.

OLANDA (4-3-3): Cillesen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Akè; Blind, Van De Beek, F. De Jong; Wijnaldum, L. De Jong, Depay. All.: De Boer.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

