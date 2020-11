Live Crotone-Lazio 0-1 diretta: miracolo di Cordaz su Parolo

40'pt Si avvicina dalle parti di Reina il Crotone. SImy ci prova con il tacco, ma anche lui è in offiside.

38'pt Correa da buona posizione, alto. Ma il "Tucu" era comunque in fuorigioco.

37'pt Lazio vicina al raddoppio con Parolo, che viene servito da Correa: stop di destro e conclusione di sinistro, Cordaz è miracoloso e si salva in angolo.

35'pt Contropiede della Lazio, con Luis Alberto che cerca di servire il taglio di Lazzari. Reca anticipa con l'esterno. Poi Cordaz prende il pallone con le mani. Immobile protesta, voleva il calcio di punizione indiretto. Ma l'arbitro non ha valutato come retropassaggio il tocco del difensore del Crotone.

32'pt Cerca di ragionare sempre la Lazio. Nonostante, come detto, le condizioni del terreno di gioco. Correa prova anche ad andarsene sfruttando la sua velocità. Ma chiude la difesa calabrese.

30'pt Si rialza l'argentino. L'arbitro non ha preso nessun provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Crotone. E Leiva si arrabbia con un componente della panchina calabrese.

29'pt Rimane a terra Lucas Leiva, dopo un contrasto. Entrano in campo i sanitari.

28'pt Reca di prova dalla distanza. Ma Reina non deve nemmeno intervenire.

26'pt Ammoniti Marrone da una parte e Fares dall'altra nello spazio di 1'. La partita inizia ad innervosirsi.

24'pt Buon momento per la Lazio, che riesce, nonostante le condizioni del terreno di gioco, a giocare anche palla a terra. Fares a sinistra sta facendo un buon lavoro.

21'pt GOL LAZIO: Immobile. Gol bellissimo dell'attaccante al rientro. Cross di Parolo, Ciro anticipa sul primo palo e la mette, di testa, in volo, sul secondo. Lazio avanti.

19'pt Si ferma il pallone. E aiuta evidentemente il Crotone. Lazzari aveva lo spazio per poter arrivare dentro l'area, ma una pozzanghera blocca completamente la sfera. E la squadra di Stroppa riesce a respingere la minaccia.

18'pt Immobile serve Leiva: il pallone si ferma e il centrocampista deve cambiare postura del corpo e calciare col sinistro. Debole.

16'pt Luis Alberto di testa vicinissimo al vantaggio. Patric mette il traversone, lo spagnolo va a colpire di testa ma non riesce a d'aereo precisione alla sferra. E così Cordaz para facile.

13'pt Arriva anche l'occasione per il Crotone, Simy s'inserisce davanti a Patric e con la suola anticipa il difensore. Palla che si perde fuori di poco.

11'pt Sulla palla Luis Alberto: conclusione alta dello spagnolo.

10'pt Ammonito Rispoli, che trattiene Correa arrivato al limite dell'area. Punizione da buona posizione per i biancolesti.

9'pt Alza il ritmo la squadra di Inzaghi. Luis Alberto avanza palla al piede e poi serve Correa, che si gira e calcia. Attento Cordaz a bloccare la sfera.

7'pt Prima, clamorosa, occasione per la Lazio. Cordaz esce fuori dall'area di rigore ma sbaglia il controllo. Immobile è pronto, ma non centra lo specchio della porta. Occasione importantissima per la squadra di Inzaghi.

6'pt Lazzari è sempre molto largo a destra. E lì che la Lazio potrebbe trovare lo spazio giusto per inserirsi.

5'pt Buona progressione di Messias sulla destra, che poi mette in mezzo. Reca arriva di testa sul secondo palo. Ma palla fuori.

2'pt Prima azione della Lazio, Lazzari la mette bene in mezzo, ma è attenta la difesa del Crotone che respinge.

1'pt Terreno di gioco pesante. Il pallone non viaggia velocemente. Sarà dura portare a termine il match se continuerà a piovere.

1'pt Primo pallone della Lazio, cominciata a Crotone.

Piove ancora in Calabria. E anche con una certa intensità. Le squadre stanno entrando in campo.

Crotone e Lazio stanno lasciando il terreno di gioco. Riscaldamento finito.

Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Al momento è tutto confermato. A Crotone si gioca. Nonostante le condizioni meteo stiano peggiorando.

Torna in campo la Lazio, nonostante il maltempo che si è abbattuto a Crotone che ha messo in ginocchio la città, lo Scida ha tenuto benissimo, il terreno di gioco è in perfette condizioni, e allora la partita si giocherà, così come spiegato dal delegato della Lega. Il via libera è arrivato comunque a poco più di mezz'ora dal fischio d'inizio. Lazio in campo con il solito 3-5-2. Inzaghi ha sciolto il suo grande dubbio: Luis Alberto gioca, nonostante Lotito avrebbe preferito che lo spagnolo si sistemasse in panchina dopo le polemiche settimanali. Assente Milinkovic, colpito dal Covid, ancora panchina per Caicedo: al fianco di Immobile gioca Correa. Prima della partita ha parlato Tare:"Per noi non c'erano le condizioni per giocare" ha detto il ds biancoceleste "ma questo per noi non deve essere un alibi".

FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic: Rispoli, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Sima. All.: Stroppa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Sacchi.

