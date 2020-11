Live Bosnia-Italia dalle 20,45 diretta: formazioni ufficiali e dove vederla. Non ci sarà il "derby" Immobile-Dzeko

L'ultimo passo per raggiungere Francia e Spagna, già qualificate. E probabilmente Olanda, che come gli azzurri si gioca l'approdo alla Final Four questa sera. L'Italia deve vincere in Bosnia. Non una gara impossibile, a dire la verità: ma le insidie sono dietro l'angolo sempre. Anche perchè è ancora emergenza. Non ci sarà nemmeno questa volta Roberto Mancini, alle prese con il Covid-19. E sarà quindi la terza panchina consecutiva per Evani. Ha già portato a casa due vittorie. E non c'è due senza tre. Stasera è decisiva. Quindi la più importante. Rispetto alla squadra che ha battuto la Polonia dovrebbe esserci solamente un cambio di formazione: Berardi per Bernardeschi. Per il resto tutto confermato. Non ci sarà la sfida a distanza tra Immobile e Dzeko: gli attaccanti di Lazio e Roma sono ai box, colpiti anche loro dal virus e non ancora negativizzati. Come è stato trovato positivo all'ultimo giro di tamponi effettuati questa mattina Kolasinac. Il difensore dell'Arsenal non sarà quindi della partita.

DOVE VEDERLA: Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 20,45.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOSNIA (4-3-3): Piric; Corluka, Hadzikadunic, Sanicanin, Kadusic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Tatar, Prevljak, Gojac. All.: Bajevic.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne. All.: Mancini (in panchina Evani).

ARBITRO: Soares (Portogallo).

