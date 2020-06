Lisbona sempre più in pole per la finale Champions.Europa League in 4 città

In attesa di una decisione ufficiale dell'Uefa che il 17 giugno si riunirà per decidere con quale format e dove si disputeranno nel mese di agosto la fasi finali della Champions League e dell'Europa League, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sulle sedi dove concludere le coppe europee. A quanto riporta oggi il quotidiano spagnolo 'As' Lisbona è la sede più accreditata per il torneo finale della Champions, che si svolgerebbe con gare secche dai quarti fino alla finale, dopo aver portato a termine gli ottavi mancanti.



La possibile data per la ripartenza del massimo torneo continentale per club è l'8 agosto con il ritorno degli ottavi ancora in sospeso Juve-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real e Bayern-Chelsea. Una volta delineato il tabellone, quarti, semifinali e finale si dovrebbero disputare a Lisbona con la finale il 23 agosto allo stadio Da Luz. L'atto finale della Champions si sarebbe dovuto disputare a Istanbul ma le difficoltà dovute alla pandemia hanno allontanato questa opzione, restano sul tavolo altre candidature, ma considerate più deboli di quella portoghese, come Madrid, Francoforte e Mosca. Ultimo aggiornamento: 15:32

