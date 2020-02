Lione-Juventus 1-0. La Diretta Vantaggio firmato Tousart

Ultimo aggiornamento: 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juventus scende in campo questa sera per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, sul campo dell'Olympique Lione. C'è grande attesa per vedere i bianconeri tornare a giocarsi quello che senza ipocrisie deve considerarsi il vero unico obiettivo stagionale dei ragazzi di Maurizio Sarri; i francesi, dal canto loro, nonostante abbiano superato la prima fase del torneo vivono grosse difficoltà in Ligue1, dove arrancano addirittura all'undicesimo posto.(3-5-2) Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimarães, Tousart, Aouar, Cornet; Toko-Ekambi, Dembele. All.: Garcia(4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri