Liga, il Barcellona batte il Getafe e aggancia in vetta il Real. Infortunio per Jordi Alba

Il Barcellona torna almeno per una notte in vetta alla Liga. I blaugrana battono 2-1 il Getafe al Nou Camp in uno degli anticipi della 24esima giornata e agganciano il Real Madrid, impegnato domani sera al 'Bernabeù con il Celta Vigo, al primo posto con 52 punti. I gol per i catalani portano la firma di Griezmann al 33' e Sergi Roberto al 39', la rete degli ospiti è di Angel al 66'. La squadra di Messi lamenta però l'infortunio al terzino sinistro Jordi Alba che ha lasciato il campo al 20' del 1° tempo. Il giocatore è parso visibilmente sofferente per un infortunio all'adduttore destro, a dieci giorni dalla trasferta in casa del Napoli, nell'andata degli ottavi di Champions League. Rialzatosi a fatica, è uscito nascondendosi il viso con le mani, sussultando per il dolore. È andato immediatamente negli spogliatoi, sostituito da Junior Firpo. Per Jordi Alba (21 partite, 1 gol e 2 assist nelle varie competizioni di questa stagione) è il terzo infortunio della stagione: il 6 novembre contro la Slavia Praga, in Champions, ha subito una ricaduta dell'infortunio al bicipite della coscia che lo aveva tenuto lontano dal campo per un mese. Il suo primo infortunio alla coscia sinistra si è verificato all'inizio della stagione contro il Dortmund, il primo giorno della Champions, e gli aveva già fatto perdere cinque partite a settembre. Ultimo aggiornamento: 20:08





