Liga, Atletico Madrid campione: è il trionfo di Simeone. Bundesliga, Lewandowski nella storia

L'Atletico Madrid è campione di Spagna. La squadra di Simeone vince in trasferta (1-2) sul campo del Valladolid (condannando la formazione del presidente Ronaldo alla retrocessione) e conquista così l'undicesima Liga della propria storia. La firma, oltre quella di Suarez, a segno anche stasera e che chiude a 21 gol in campionato, è quella del Cholo Simeone. L'allenatore argentino entra di diritto in quella ristretta cerchia degli uomini che un club non potrà mai dimenticare: due vittorie da allenatore e una da giocatore dei Colchoneros, presente negli ultimi tre trionfi della formazione madrilena. Si chiude così il campionato spagnolo, con Real Madrid secondo in classifica (Zidane al passo d'addio) e con Barcellona e Siviglia che vanno in Champions. In Conference League il Villarreal (impegnato mercoledì nella finale di Europa League), mentre oltre il già citato Valladolid vanno in Segunda Division Huesca ed Eibar.

BUNDESLIGA

Parola fine anche per la Bundesliga, con un record storico: quello di Lewandowski. L'attaccante del Bayern Monaco aspetta il 90esimo per segnare la rete numero 41 del suo campionato. Staccato Gerd Muller. Per la Champions League si qualificano Lipsia, Borussia Dortmund (con un finale di stagione strepitoso) e Wolfsburg. Niente da fare per il Francoforte, nonostante il 28esimo gol in campionato di André Silva. In Conference League (manifestazione che potrebbe interessare la Roma) ci entra l'Union Berlino ai danni del Borussia Monchengladbach. Retrocedono Schalke e Werder Brema. Agli spareggi il Colonia.