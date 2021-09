Leicester-Napoli, arrestati 9 tifosi partenopei per rissa. La polizia locale: «Comportamenti vergognosi»

Leicester e Napoli spettacolori in campo, ma molto meno fuori. Nel prepartita dell'incontro di Europa League, infatti, intorno alle ore 18 nella cittadina inglese erano scoppiati dei tafferugli tra i tifosi partenopei e quelli delle foxes, che sono sfociati in nove arresti di tifosi napoletani, come confermato dalla polizia del Leicestershire. I fermati sono ora in attesa di giudizio, mentre altri due, uno inglese e uno italiano, sono stati fermati sempre prima dell'incontro per aver pronunciato insulti a sfondo razzista.

Smentita invece lanews che parlava di alcuni arresti effettuati dalla polizia locale nel dopo partita, dovuti ad uno scontro a distanza tra le due tifoserie, che si sarebbero scambiate un lancio di oggetti poco carino dopo il fischio finale. Le forze dell'ordine locali hanno dichiarato che l'evenienza non ha condotto a nessun arresto, perché le acque si sarebbero calmate relativamente subito. Nel comunicato diffuso in tarda serata, il comportamento dei supporters sarebbe stato definito "vergognoso" dalle autorità locali.

