Europa League, Leicester-Napoli 1-0 live. Vantaggio di Perez, ammoniti Ndidi e Soumare

SEGUI LA DIRETTA DI LEICESTER CITY-NAPOLI

Esordio in Europa League anche per il Napoli di Luciano Spalletti, che questa sera alle 21 incontrerà il Leicester City di Brendan Rodgers. I partenopei arrivano alla gara forti del 3 su 3 in campionato e dell'ultima importante vittoria contro la Juventus in rimonta; il Leicester invece non ha ottenuto alcun punto nell'ultima partita di Premier League, ma è uscito sconfitto a testa alta contro il Manchester City di Guardiola, che al King Power Stadium si è imposto a fatica per 1 a 0. Il match sarà arbitrato dal fischietto portoghese Tiago Martins. Ecco le formazioni ufficiali.

Leicester City-Napoli, le formazioni ufficiali

LEICESTER CITY (4-1-2-3): Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Evans, Bertrand; Ndidi; Perez, Soumare; Daka, Iheanacho, Barnes. All. Brendan Rodgers

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Luciano Spalletti.