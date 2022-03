Lega serie A, Lorenzo Casini è il nuovo presidente: è stato eletto con 11 voti

Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega di Serie A, dopo le dimissioni, di inizio febbraio, di Paolo Dal Pino. Il capo di gabinetto del ministero della Cultura è stato eletto con 11 voti (Lazio, Napoli, Fiorentina, Udinese, Genoa, Sampdoria, Empoli, Salernitana, Verona, Spezia e Venezia), il minimo necessario - essendo questa la quarta assemblea elettiva - per l'elezione. Vince così l'ala guidata da Claudio Lotito (Lazio) e Aurelio De Laurentiis (Napoli). Casini è riuscito a convincere le società che erano ancora scettiche sul suo nome. Nella scorsa assemblea l'economista Lorenzo Bini Smaghi (proposto dai club americani: Spezia, Bologna, Genoa, Sampdoria e Roma) e Mauro Masi, ex direttore generale della Rai, non si erano presentati. Non avevano ritirato la propria candidatura, ma di fatto è come se avessero fatto un passo indietro. Negli ultimi giorni Torino e Cagliari, appoggiati dalle big, avevano proposto il nome di Andrea Abodi, che stava aspettando l'esito dell'assemblea di oggi per capire se scendere in campo o meno e, in caso di elezione, dimettersi da presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo.