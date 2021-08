Lega Serie A, assegnati a Sportitalia i diritti del campionato Primavera

L'Assemblea della Lega Serie A ha assegnato a STATS Perform i “Pacchetti Scommesse Sportive e Dati” per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 2018/2021 per questa tipologia di pacchetti. Non solo. Sono anche stati ceduti i diritti audiovisivi di tutte le competizioni Primavera (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) a Sportitalia, anche grazie al buon lavoro di valorizzazione del prodotto sulla televisione in chiaro svolto nel triennio precedente. E dopo una lunga e proficua negoziazione con i leader di mercato, è stato confermato ISG come partner per la commercializzazione, tramite “digital carpet”, dell'"International sponsor" della Serie A. Infine, Crypto.com sarà il "Technology partner" presente in tutte le grafiche TV relative a Var e Goal Line Technology.

