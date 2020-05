La Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea d'urgenza in videoconferenza il 13 maggio . Fra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente e dell'AD, i club si aggiorneranno in merito alla possibile ripresa del campionato e al rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021.

Ultimo aggiornamento: 9 Maggio, 09:40

