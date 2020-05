Lega Serie A, iniziati i lavori su diritti tv e ripresa campionato

Ha preso il via l'assemblea della Lega Serie A, convocata d'urgenza nei giorni scorsi per affrontare in particolare il tema dei rapporti con i broadcaster, che non hanno pagato l'ultima rata dei diritti tv, e quelli della ripresa del campionato, sospeso per l'emergenza coronavirus. Terminata la riunione del Consiglio, è iniziata quella dell'assemblea, con tutte le venti società collegate in videoconferenza. I lavori sono stati aperti da un discorso del presidente della Lega, Paolo Dal Pino.

