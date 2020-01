Lega Pro, da uno studio: la Serie C genera 580 milioni annui

La Serie C del calcio italiano genera un valore economico e sociale nel Paese pari a 580 milioni di euro annui. Ogni euro distribuito o investito da Lega Pro e dalle squadre della terza categoria professionistica italiana produce quasi il triplo per l'intero sistema economico. Lo rivela il primo studio di impatto di Lega Pro, presentato oggi a Roma e realizzato in partnership con ItaliaCamp. «Un percorso che portiamo avanti con entusiasmo e convinzione - sottolinea il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - ma non senza difficoltà. C'è un problema di sostenibilità economica che va affrontato. Non possiamo rischiare di ridimensionare il numero dei club perché verrebbe meno una parte fondamentale di quel reticolo economico e sociale che contribuisce a tenere in piedi l'Italia». Ultimo aggiornamento: 13:06





