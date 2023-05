Leao, infortunio in Milan-Lazio: esce dopo 10', ora la Champions è a rischio

Dieci minuti e Milan-Lazio ha la sua prima sorpresa. Gravissima per Pioli e per i rossoneri: Rafael Leao è stato costretto a uscire per infortunio. Un guaio muscolare dopo uno scatto con il quale aveva creato il primo pericolo. Ora i tifosi tremano: mercoledì c'è l'andata della semifinale di Champions League contro l'Inter.

Leao, infortunio e paura: gli esami e le possibilità per il derby

Leao ha sentito dolore dopo essere entrato in area di rigore dopo un dribbling, prima del salvataggio a terra di Provedel. Ha provato a rimanere in campo dopo l'intervento dei medici, ma alcuni secondi dopo il nuovo via dell'arbitro, è stato costretto a dare forfait chiedendo ai giocatori della Lazio di mettere fuori il pallone. Al suo posto è entrato Saelemaekers, che si è sistemato sulla fascia sinistra. In panchina ha fatto segno di aver sentito tirare a livello della coscia destra,

Ora i pensieri dei milanisti sono tutti per Leao: già nelle prossime ore verrà sottoposto a esami strumentali che diranno di più sull'infortunio e sui tempi di recupero. È chiaro che all'euroderby con l'Inter di Champions League manca davvero poco: se anche lo stop fosse di poco conto, un recupero in quattro giorni avrebbe del miracoloso. La speranza dei tifosi del Milan è che il portoghese si sia fermato in tempo e che tutto possa risolversi nel giro di qualche ora.