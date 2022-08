Brasile choc, ucciso Leandro Lo, campione del mondo di jiu-jitsu: un poliziotto gli ha sparato in testa

Uno dei più grandi campioni di jiu-jitsu del Brasile di tutti i tempi, Leandro Lo, è morto dopo essere stato colpito alla testa da un proiettile in testa in un club di San Paolo. Lo è stato uno degli atleti di maggior successo di tutti i tempi nella sua disciplina, avendo vinto otto volte i Campionati del Mondo.

La vicenda

Lo era in una discoteca quando a un certo punto sarebbe stato aggredito da un agente di polizia fuori servizio che avrebbe innescato la sparatoria. Il sospetto, identificato come Henrique Otávio Oliveira Velozo dai media locali, è stato visto da alcuni testimoni mentre cercava di portare via una bottiglia dal tavolo di Lo.

Il campione di arti marziali infastidito dall'atteggiamento si sarebbe avvicinato in maniera poco amichevole all'agente di polizia, Velozo a quel punto avrebbe tirato fuori la pistola e gli avrebbe sparato. Lo è stato portato in ospedale, ma l'avvocato dell'atleta ha comunicato poco dopo ai edia che, le condizioni del campioni erano irreversibili. La polizia brasiliana ha aperto un'indagine per omicidio e sta dando la caccia a Velozo, come riferito della BBC. Oltre ai suoi otto Campionati del Mondo in tre classi di peso, Lo aveva conquistato anche otto Campionati Panamericani e cinque medaglie d'oro ai Mondiali, secondo Sports Illustrated . Aveva 33 anni.

