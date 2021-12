Lazio-Udinese in diretta LIVE alle 20:45. Probabili formazioni e dove vederla in tv

La quindicesima giornata di Serie A, nonché il turno infrasettimanale, si chiude oggi con Lazio-Udinese (alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma, ovviamente). Gli uomini di Maurizio Sarri hanno il compito di non sbagliare dopo le ultime due uscite in cui hanno raccolto zero punti e sei gol subiti. I friulani, però, non scenderanno in campo con l'intento di rendere le cose semplici ai biancocelesti. E quindi, eccolo il posticipo con le probabili formazioni.

APPROFONDIMENTI SERIE A Lazio, la rifinitura non scioglie i dubbi di Sarri per la partita... SERIE A Sarri chiede pazienza: «Serve tempo, un po' come Klopp al... SERIE A Verso Lazio-Udinese, il doppio ex Fiore: «Mi aspetto voglia di...

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-UDINESE

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): 25 Reina; 29 Lazzari, 4 Patric, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. All. Sarri.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 16 Molina, 5 Arslan, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto. All. Gotti.

Dove vederla in tv e diretta streaming

Lazio-Udinese sarà visibile su Dazn. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di Dazn su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

Lazio-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Ecco i canali di riferimento: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e Sky Sport (251 del satellite). In streaming anche su SkyGo. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.