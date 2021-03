Covid, «Lazio-Torino si gioca»: la conferma del Consiglio di Lega

Lazio-Torino si gioca. Il Consiglio di Lega di Serie A, riunito d'urgenza e appena conclusosi, ha confermato con una decisione presa all'unanimità «Lazio-Torino si deve giocare oggi». Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti qualificate. È del tutto evidente, però, che la gara in programma alle 18.30 non verrà disputata. La squadra granata infatti non è partita dal capoluogo piemontese per raggiungere Roma in conseguenza di una disposizione della Asl competente.

Ultimo aggiornamento: 15:46

