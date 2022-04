Diretta Lazio-Torino dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sarri si affida ancora una volta a Ciro Immobile. L'attaccante vuole segnare ancora per garantire alla Lazio una qualificazione europea che sarebbe la sesta di fila. Insomma, l'obiettivo c'è per la squadra ma anche personale: potrebbe diventare il primo italiano a segnare 25 gol in tre campionati. All'Olimpico però non sarà semplice contro un Torino che arriva dopo aver fermato il Milan di Pioli nello scorso weekend e che vuole onorare al massimo il campionato. La formazione di Juric è in forma e vuole continuare a piazzare dei risultati utili di fila. C'è inoltre molto interesse per quello che sarà lo scontro tra Ciro e Bremer, uno dei difensori più forti in Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-TORINO

Lazio-Torino, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile. Zaccagni. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All.: Juric.

Arbitro: Prontera.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lazio-Torino, in programma stasera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà possibile seguirla su Dazn. Ma non solo, la sfida tra la squadra di Sarri e quella di Juric, sarà trasmessa in diretta anche da Sky ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport Uno. In streaming, oltre che su Dazn, la gara in questione sarà possibile seguirla anche attraverso l'app Now Tv e anche con Sky Go.