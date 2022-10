Lazio, Marusic: «Il ruolo da terzino sinistro? Ora lo sento mio. Conosciamo lo Sturm Graz e miglioreremo nell'approccio»

Non solo Sarri. Come da protocollo Uefa anche un tesserato della Lazio si è presentato in conferenza stampa allo Sturmstadion Liebenau in vista della sfida contro lo Sturm Graz. Si è trattato di Adam Marusic. Ecco come il terzino montenegrino si è espresso su un match determinante in vista della corsa al primo posto del gruppo F di Europa League.

Domani promettete che non ci saranno sorprese come in Danimarca?

«Dopo l'ultima sconfitta domani sicuramente vogliamo dare tutto per vincere la partita».

Che cosa vi succede in queste partite...

«Dobbiamo migliorare nell'approccio. Speriamo che non succeda più»

Ormai ti senti un terzino sinistro?

«Adesso mi sento meglio dopo un anno da terzino sinistro, anche due anni fa ho giocato come quinto, ma per me è lo stesso. Ora mi sono adattato anche su questa fascia».

Ilzer ha detto che Lazzari è il suo terzino ideale. Che deve fare Marusic per convincerlo del contrario?

«Lazzari è un grande giocatore ha passato questo infortunio, ma ora sta bene. Io devo continuare così e non voglio fare altro, vediamo domani che succede...».

C'è voglia di riscatto in te quando senti dire che alla rosa manca un terzino sinistro?

«Sì, si parla tanto di questo terzino sinistro, ma io faccio sempre il mio lavoro dando il massimo in campo. Mi sento bene fisicamente e darò tutto per i miei compagni e alla fine vedremo».

Che partite avete visto dello Sturm Graz?

«Negli ultimi due giorni abbiamo visto due partite dello Sturm. Sappiamo come giocano e abbiamo preparato bene questa partita. Sappiamo cosa aspettarci in campo».

Ti immaginavi questo percorso con la Lazio? E qual è il tuo obiettivo?

«Mi mancano, mi sembra, quindici partite per arrivare a 200 gare con la Lazio e sono molto contento. Il mio obiettivo era restare più a lungo possibile, ma non pensavo così tanto».

In cosa insiste Sarri per farvi migliorare?

«Siamo migliorati tanto in fase difensiva perché ci stiamo lavorando tanto col mister. Abbiamo iniziato bene quest'anno e dobbiamo continuare così».