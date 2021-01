Lazio-Sassuolo 0-1 diretta live: subito Caputo, in vantaggio la squadra di De Zerbi

11'pt Lancio lungo della Lazio, palla che schizza fuori dalle parti di Lazzari che prova la conclusione di prima intenzione. Palla alta. La reazione della squadra di Inzaghi c'è stata.

10'pt Corner battuto da Correa, si salvano i neroverdi.

9'pt Lazzari affonda ma Rogerio, dalla sua parte, riesce a bloccare l'esterno della Lazio. Angolo per la squadra di Inzaghi.

6'pt GOL SASSUOLO: Passa il Sassuolo. Ed è Ciccio Caputo a battere Reina: servito da Djuricic, l'attaccante ha tutto il tempo per stoppare e col sinistro fulminare il portiere biancoceleste. Partita subito sbloccata.

5'pt Muldur arriva bene sul fondo, saltando Marusic. Poi Acerbi in angolo. Secondo girone dalla bandierina per il Sassuolo.

4'pt Prima occasione per il Sassuolo, che trova lo spazio dalle parti di Patric. Poi il difensore riesce ad intervenire, in spaccata.

2'pt Buon avvio della squadra di Inzaghi, che cocì come nel derby cerca subito di sfruttare il momento importante di Lazzari.

1'pt Iniziata la gara dell'Olimpico, primo pallone del Sassuolo

Stanno entrando in campo le squadre. Tutto pronto per Lazio-Sassuolo, penultima partita del 19° turno di Serie A.

La Lazio va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato. All'Olimpico si presenta il Sassuolo di De Zerbi, dietro una sola lunghezza in classifica rispetto ai biancocelesti. La squadra di Inzaghi vuole sfruttare la spinta del derby per piazzare un colpo che la terrebbe agganciata al treno Champions League. Zona Europa nel mirino quindi, la stessa che cercano i neroverdi che hanno tutta l'intenzione di rimanere ancora lì per continuare a sognare. Inzaghi ritrova Immobile - a riposo in Coppa Italia - e deve fare a meno di Luis Alberto: al suo posto in campo Akpa-Akpro. De Zerbi si gioca la carta Caputo dall'inizio, con la qualità di Locatelli in mezzo al campo.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa-Akpro, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traore, Djuricic, Defrel; Caputo. All.: De Zerbi.

ARBITRO: Giua.

