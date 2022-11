Lazio, le tappe verso il derby nel ritiro di Formello. Senza Immobile e Milinkovic è la sfida di Cataldi e Romagnoli

Una vigilia atipica e una full immersion con il conto alla rovescia fissato alle 18:00 di domenica. Dopo il rientro pomeridiano dall'Olanda, ieri pomeriggio, la Lazio si è riunita in palestra per una seduta di allenamento. Da oggi a Formello si parla solo di Roma. Sarri sta preparando la gara tra video-analisi e una doppia sessione giornaliera. La squadra passerà la notte al centro sportivo in un sabato particolare, anche per l'assenza di conferenze stampa. Il recente impegno delle italiane in Europa League ha già esposto ai microfoni i due allenatori e la tipica abitudine di Mourinho è stata accolta anche dal tecnico toscano alle prese con qualche dubbio di formazione. In assenza di Immobile e Milinkovic (da quando Sarri allena la Lazio il serbo ha saltato una sola delle 50 partite disputate dai biancocelesti in Serie A) sarà il primo derby con la fascia al braccio per Danilo Cataldi, regista capitano-tifoso e parte della sfida simbolica con Lorenzo Pellegrini, ma anche la prima da ex della stracittadina per un altro biancoceleste, Alessio Romagnoli che potrebbe giocare al centro della difesa assieme a Casale, favorito su Patric. Fu esordiente in Serie A con la Roma e non ha mai giocato un derby all'Olimpico ma un Lazio-Roma del 2014 ha in qualche modo segnato la sua carriera: subito dopo quella partita iniziò ad accumulare minutaggio importante diventando titolare con Rudi Garcia.

L'atmosfera che aspetta la Lazio in campo non sarà amichevole: si conteranno 18 mila laziali (l'intera fetta di Stadio Olimpico messa a disposizione degli "ospiti"), su un totale di sessantamila spettatori. La Roma gioca in casa e i due terzi dei seggiolini saranno occupati da tifosi giallorossi tra Curva e Distinti Sud, Tribuna Tevere, e Monte Mario Sud, anche per questo l'appello social della società biancoceleste non è passato inosservato: nelle scorse ore un video dei giocatori sotto la curva è stato accompagnato dalla didascalia "Domenica c'è il derby e i ragazzi hanno bisogno di noi, facciamoci sentire". La Lazio non riesce infatti a trovare la vittoria nella stracittadina in trasferta dall'ormai lontano 2017.