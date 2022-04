Lazio, rifinitura anti Spezia: Marusic verso il rientro dal 1', Pedro unico assente

Torna il silenzio a Formello. Dopo la conferenza stampa di presentazione per il Milan, Sarri rimanda le dichiarazioni direttamente a domani al Picco dove la Lazio sarà seguita da oltre mille tifosi (1129 per l’esattezza) nel settore ospiti. Quella in Liguria sarà la quartultima tappa verso il traguardo Europa League, l’obiettivo prefissato a più riprese dal presidente Lotito visto che assicurerebbe 20 milioni fondamentali per le casse del club. Oltre all’incasso poi, il club capitolino punterà alla riconferma in Europa, mai mancata durante la gestione Inzaghi.

Probabile formazione Lazio: Marusic verso il rientro dal 1'. Pedro dà forfait

Tutti discorsi che interesseranno fino ad un certo punto al Comandante che prima vorrà vedere progressi sul campo dopo il crollo in extremis contro il Milan. Un passo falso che ha cambiato poco a livello di classifica anche grazie ai recuperi di Fiorentina e Atalanta, ma che ha lasciato qualche strascico mentale ristabilito soprattutto dall’intervento chiarificatore di capitan Immobile. Il miglior bomber in attività della Serie A (181 gol) e capocannoniere del campionato in corso (26 centri) guiderà ancora l’attacco dei biancocelesti con un altro obiettivo nel mirino: segnare allo stadio Picco dove al momento non ha mai giocato. Il numero 17 sarà coadiuvato in attacco da Felipe Anderson e Zaccagni. Ancora assente Pedro alle prese con la riacutizzazione di un fastidio al polpaccio della gamba destra che non gli permette di tornare in gruppo. Contro la Spezia sarà il terzo forfait di fila per l’esterno canario dopo quelli contro Torino e Milan. Tutto confermato in attacco così come a centrocampo. Difficilmente Milinkovic, Leiva e Luis Alberto rischieranno il posto nonostante gli ultimi due siano incalzati da Cataldi e Basic. Arretrando in difesa, rispetto a quanto visto contro il Milan dovrebbe rientrare Marusic nel quartetto completato da Lazzari, Patric – in vantaggio su Luiz Felipe – e Acerbi. Tra i pali ovviamente toccherà a Strakosha. Oltre ai tre punti a La Spezia Sarri chiederà la massima attenzione ai cartellini gialli. Sono quattro i diffidati in casa Lazio: Luiz Felipe, Patric, Marusic e Immobile. Perdere i pezzi per il gran finale sarebbe deleterio.