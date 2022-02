Lazio, passi in avanti per Romagnoli: il capitano del Milan ora è un obiettivo concreto

Sotto traccia la Lazio ha cominciato a guardarsi intorno per l’estate. I biancocelesti sono ancora in attesa di sviluppi per la situazione di Luiz Felipe. L’italo-brasiliano è uno dei calciatori che in estate potrebbero lasciare il club capitolino a parametro zero. Ma a proposito di parametri zero la Lazio si starebbe cominciando a muovere pure in entrata. La debacle di San Siro contro il Milan ha fatto tornare i soliti dubbi sull’altalenanza del gruppo di Sarri, ma potrebbe essere servita per avvicinarsi di nuovo a un profilo accostato diverse volte ai biancocelesti.

Lazio, interesse concreto per Romagnoli

È Alessio Romagnoli uno dei prossimi parametri zero finiti nel mirino della Lazio, stavolta sul serio. Negli anni passati si era parlato di avvicinamenti tra le parti ma di richieste troppo alte del calciatore. Nell'ultimo anno le certezze di Romagnoli al Milan sono venute meno grazie al rendimento di Kjaer (ora infortunato) e Tomori riscattato in estate per oltre 28 milioni di euro. Un passo indietro nelle gerarchie rossonere che gli è costato anche il ruolo di prima riserva con l'Italia in favore di Acerbi e Bastoni. Per questo motivo il suo rinnovo non è più stata una priorità come in passato. Il classe ’95, capitano della squadra di Pioli, mercoledì sera era in campo e ha fornito il suo primo assist stagionale: gran palla in profondità per Leao con annessa dormita delle retroguardia della Lazio. È stato il primo in questa stagione dove in 21 presenze ha trovato anche un gol nella sconfitta interna col Sassuolo in campionato.

Il Milan tentenna e la Lazio ci prova per Romagnoli, le cifre

Il difensore non ha mai negato la sua passione per la Lazio, ma da professionista qual è l’ha sempre lasciata fuori dal campo. Nel febbraio del 2018 fu suo il rigore decisivo all’Olimpico che eliminò i biancocelesti dalla Coppa Italia regalando la finale all'allora squadra di Gattuso. Un gol fondamentale, ma con una reazione rispettosa del difensore che alzò lo sguardo al cielo ma non esultò. Pensare a una possibile storia d’amore tra Romagnoli e la Lazio perciò non sarebbe utopia. Il classe ’95 tornerebbe volentieri nella capitale, stavolta con i colori che ha a cuore. In casa Milan fino ad ora filtrava l’intenzione di rinnovargli il contratto a cifre più basse, accettate dal giocatore, per non dover poi acquistare due difensori in estate (uno dovrebbe essere Botman). L’entourage di Romagnoli (con Raiola al vertice) sta però ascoltando tutte le proposte in arrivo da altri club visto che ora può, e tra queste ci sarebbe anche quella della Lazio. Stavolta con tre milioni di euro a stagione ci sarebbe il via libera e il difensore percepirebbe una cifra alla stregua di Milinkovic e un gradino sotto a Immobile. Chissà se a fine gennaio a Formello con il nipote di Mino, Enzo, non si sia parlato anche di questo oltre che di Patric.