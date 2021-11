Spaghetti, pollo, insalatina. E, al massimo, una tazzina di caffè. Sembra aver scritto Fred Bongusto la nuova dieta di Felipe Anderson. Invece è la ricetta dello stesso nutrizionista di Lotito, che gli ha messo a disposizione anche un personal trainer per rivitalizzarlo: «È stato fondamentale soprattutto per me e Pedro, che l’anno scorso avevamo giocato poco e dovevamo ritrovare scatto e continuità di rendimento. Ora assumiamo i pasti al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati