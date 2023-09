Lazio-Monza 1-1, pari e fischi per Sarri: Immobile si sblocca, Gagliardini risponde

Il pareggio contro l'Atletico Madrid sembrava avesse smosso qualcosa, invece la Lazio frena ancora. I biancocelesti passano in vantaggio col rigore di Immobile, ma il Monza li inchioda con il guizzo di Gagliardini. Quattro punti in cinque gare di Serie A cominciano a pesare per la squadra di Sarri, che infatti dopo il triplice fischio viene chiamata a raccolta dalla Curva Nord, scontenta per un'altra prestazione complicata. Prima il confronto, poi gli incitamenti. Ma quella attuale resta una falsa partenza che rischia di compromettere la corsa Champions del club capitolino.

Lazio-Monza, Immobile a caccia del gol: «Non sono soddisfatto, ma fidatevi di me»

Immobile chiama, Gagliardini risponde: il primo tempo si chiude in parità

In partenza Sarri stupisce tutti puntando su Isaksen dal 1’ e conferma le aspettative con Guendouzi, mentre Palladino sceglie Kyriakopoulos a sinistra spostando Ciurria a destra. Proprio quest’ultimo è subito protagonista, ma in negativo. Dopo un buon inizio del Monza, Zaccagni all’11’ accelera da fermo e subisce il fallo in area di Ciurria e per Abisso non ci sono dubbi: rigore. Dal dischetto va Immobile e non sbaglia, colpendo l’unico avversario che gli mancava nell’attuale Serie A. Gli ospiti non sembrano accusare il colpo. Prima rispondono con il gol annullato per fuorigioco a Dany Mota, un gran sinistro da fuori di Colombo e un’occasione di testa per Ciurria. Poi quest’ultimo si riscatta e fornisce a Gagliardini l’assist per un pareggio meritato per quanto creato.

Il numero 84 è imprendibile sulla fascia destra e allo scadere della prima frazione trova alla perfezione Dany Mota, che di testa sfiora il vantaggio per i lombardi.

Risultato invariato nel secondo tempo e la Nord contesta

Nella ripresa le due squadre partono forte.cercano il jackpot dalla distanza così comedall’altra parte. Sarri vuole comunque una scossa, per questo in un solo colpo inseriscee subito dopo arriva il terzo palo di Immobile in questo inizio di stagione. Palladino invece sceglie D’Ambrosio al posto dell’ammonito Izzo e Vignato per Dany Mota e al 71’ assapora l’1-2 con due grandi occasioni sprecate da, mentre al 74’salva tutto su. La Lazio è alle corde e Sarri sceglieper il finale, mentre Palladini risponde con Birindelli per Ciurria più le forze fresche di Maric e Akpa Akpro. Le due squadre si allungano lasciando spazi molto pericolosi, ma alla fine il risultato resta lo stesso con lache contesta la Lazio dopo il triplice fischio.