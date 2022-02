Lazio, Marusic torna in gruppo. Ballottaggio Luis Alberto-Basic, Pedro scalpita

Ultime prove tattiche terminate a Formello. La Lazio chiude la settimana di lavoro nel proprio quartier generale con la rifinitura in ottica Fiorentina. Si avvicina una sfida difficile per i biancocelesti. Di fronte ci sarà una diretta concorrente per l’Europa, priva di Vlahovic, ma con il nuovo arrivato Arthur Cabral e Ikoné pronti a stupire i propri nuovi tifosi. Dal canto suo la Lazio proviene da due settimane di lavoro intenso che hanno convinto molto Sarri, motivo per il quale il Comandante ha premiato tutti con un pranzo nel quartiere Parioli.

Lazio, ballottaggio a centrocampo tra Luis Alberto e Basic

Tornando a ciò che ha detto il campo, Sarri ha come al solito mischiato le carte. Torello, rapidità e infine prove tattiche. La notizia confortante è stata la presenza di Marusic. Il montenegrino non è al massimo, ma oggi era atteso in gruppo e così è stato. Agiva regolarmente sull’out mancino della retroguardia e a Firenze tornerà dal 1’ proprio lì con Hysaj spostato a destra. Al centro l’unico sicuro del posto è Luiz Felipe. Accanto a lui resta vivo il ballottaggio tra Patric e Radu con il romeno leggermente in vantaggio. Tra i pali ovviamente ci sarà Strakosha. A proposito di ballottaggi, a centrocampo ci sarà il solito dubbio: Luis Alberto-Basic. Sicuri di una maglia Milinkovic e Cataldi.

Il Mago potrebbe essere confermato dal 1’ in uno stadio che gli porta bene e dove ha anche segnato una doppietta nel 3-4 dell’aprile 2018. Dal canto suo il centrocampista croato, reduce anche dal furto subito, venderà cara la pelle. Arrivati all’attacco con il terzo allenamento di fila Pedro si candida fortemente per una maglia da titolare a scapito di Felipe Anderson che anche oggi agiva da falso nueve. Il canario completerà l’attacco con Immobile e Zaccagni. Provato a destra il nuovo arrivato Cabral che però al momento parte dietro nelle gerarchie. Oltre a Kamenovic assenti Acerbi e Akpa Akpro. Convocato di nuovo Floriani Mussolini.