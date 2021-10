Lazio-Marsiglia, Sarri: «Negli ultimi minuti ci è mancato un pizzico di c...»

Zero gol ma ci è mancato poco di vedere la casella piena nel tabellino, soprattutto per la Lazio. Sarri, ai microfoni di Sky, commenta così il pareggio contro il Marsiglia che tiene ancora apertissimo il discorso qualificazione in Europa League: «Stasera nei primi 20 minuti ci è mancata brillantezza, negli ultimi 30 ci è mancata un pizzico di c... Rimane un po' di amarezza per il risultato, la squadra ha fatto una buona prestazione. Nel finale ha anche alzato i ritmi, ci dispiace per il risultato ma ora abbiamo tre partite per recuperarlo»