Sfatare un tabù lungo 27 anni per inseguire la Champions League. La Lazio non vince contro il Milan a San Siro in campionato dal settembre 1989, quando un'autorete di Paolo Maldini regalò il successo ai biancocelesti. Un digiuno troppo lungo per i ragazzi di mister Inzaghi, che in serata (ore 18:00) affronteranno i rossoneri in trasferta senza timori. La conferma arriva dalla parole di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo, in odore di convocazione con la sua nazionale per i prossimi Mondiali, su Instagram ha scritto: «Grande partita oggi! Vogliamo portare i tre punti a casa!». Un successo, infatti, permetterebbe alla Lazio di mantenere il terzo posto in classifica. L’assenza di Ciro Immobile aumenterà il coefficiente di difficoltà: l’attaccante, rimasto a Roma per un infortunio muscolare alla coscia destra, costringerà Inzaghi ad adattare come centravanti uno tra Nani e Felipe Anderson.



BUON COMPLEANNO

Intanto, sempre attraverso i social, Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha fatti gli auguri al collega di reparto della Juventus, Gianluigi Buffon, in occasione dei suoi 40 anni. «Auguri al numero uno al mondo e mio idolo - ha scritto l’albanese su Instagram -. Che Dio ti benedica, mi auguro di vederti anche il prossimo anno con la tuta della Juventus». Caceres, invece, ex compagno di Buffon ai tempi della “Vecchia Signora”, ha scritto: «Auguri super Gigi». Ultimo aggiornamento: 14:29

