Diretta Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0. Dominio biancoceleste nei primi 45', in gol Basic e Patric

Messo il derby alle spalle, e che derby, con tanto di polemiche nonostante la vittoria, la Lazio e Maurizio Sarri si preparano ad affrontare un match di Europa League che sa già di crocevia, vista la sconfitta all'esordio contro il Galatasaray in Turchia. L'entusiasmo non manca, sicuramente, e sia la forma fisica che la disciplina tecnico-tattica sembra ormai aver raggiunto il livello sarriano che ci aspettava. Ora è tempo di dare continuità ai risultati però, perché la stracittadina fa sempre campionato a sè, indipendentemente da quello che c'è stato prima. L'occasione per rinvigorire il flusso arriva contro la Lokomotiv Mosca di Nikolic, squadra col vizietto europeo della Champions League ma che quest'anno è caduta nella seconda competizione continentale per gradi. Il match sarà diretto dal fischietto inglese Craig Pawson e sarà disputato allo Stadio Olimpico.

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio, il derby non finisce più. Sarri: «La Roma? Ma... SERIE A Lazio-Roma, le foto del derby della Capitale EUROPA LEAGUE Lazio-Lokomotiv Mosca, l'allenamento dei biancocelesti

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-LOKOMOTIV MOSCA

PRIMO TEMPO

40' Immobile fuori dal campo per un fastidio muscolare, al suo posto entra Muriqi

37' Il portiere sbaglia in uscita, Acerbi spizza e Patric devia in porta per il 2-0

27' - Dopo una prima mezz'ora di marca esclusivamente laziale, si vede anche la Lokomotiv Mosca, ma Strakosha si fa perdonare dall'errore contro il Galatasaray salvando il punteggio all'Olimpico con una parata con i piedi

15' - Continua l'ottimo momento della Lazio, che spreca l'occasione del 2-0 con Immobile: in rovesciata il numero 17 non riesce a inquadrare la porta dopo il cross perfetto di Manuel Lazzari

13' - Toma Basic firma il suo primo gol con la maglia della Lazio e porta in vantaggio i suoi dopo il terzo tentativo. La rete nasce da un cross in area che il croato colpisce di testa

10' - Il portiere del Lokomotiv Mosca leva il pallone di Ciro Immobile, che non riesce a trovare il gol del vantaggio

1' - Tutto pronto all'Olimpico di Roma per il debutto della Lazio di Maurizio Sarri in Europa tra le mura amiche

Lazio-Lokomotiv Mosca, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp. Reina, Furlanetto, Luiz Felipe, Escalante, Lucas Leiva, Akpa-Akpro, Romero, Milinkovic-Savic, Radu, Moro, Marusic, Muriqi. All. Sarri.



LOKOMOTIV MOSCA (4-4-2): Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Anjorin. A disp. Khudiakov, Savin, Kerk, Nenakhov, Kamano, Silyanov, Ivankov, Petrov, Babkin, Lisakovich. All. Nikolic.

ARBITRO: Pawson (Inghilterra)

Dove vederla in streaming e tv

Lazio-Lokomotiv Mosca sarà visibile in diverse soluzioni: innanzitutto, sui canali Sky Sport 252, Sky Sport Uno (201 del satellite e 472/482 del digitale terrestre) e TV8 (8 del digitale terrestre); in alternativa, sarà visibile in streaming sulle piattaforme di Sky Go e di Dazn.