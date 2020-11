Benedetti “falsi” positivi. In tutti i senti. Tra presunti e guariti. Inzaghi sorride. Stavolta ha trovato un tampone per amico. E pensare che nei giorni scorsi aveva spinto anche per rinviare la sfida di oggi contro il Torino perché preoccupato di ritrovarsi in emergenza. Aveva anche deciso di annullare la conferenza stampa. Anche se la Lazio la fa da remoto. Transeat, l’importante e che Formello si sia ripopolata. Rispetto alla moria dei giorni scorsi, ieri sul campo d’allenamento c’era addirittura abbondanza. E poco importa se Simone l’abbia ritrovata solo a 24 ore dalla sfida contro il Torino. Diciamolo mai stata davvero in bilico. E così in un colpo solo riecco Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Armini, Cataldi, Leiva, Fares e soprattutto Immobile. Test negativi. Su qualcuno, vedi Lazzari e Luis Alberto, gli esami sono stati ripetuti nella mattinata di ieri alla presenza della procura della Figc.

Per la seconda volta in appena quattro giorni gli 007 federali sono andati a fare visita alla Lazio. Appena ricevuta la notizia anche il presidente Lotito ha raggiunto il centro sportivo di Formello. Gli ispettori hanno assistito ai test di controllo e hanno esaminato gli ultimi risultati dei tamponi. Il pm Chiné allertato da alcune notizie a mezzo stampa e da una comunicazione definita «sui generis» ha voluto ulteriori verifiche rispetto a quelle di mercoledì scorso quando altri ispettori hanno passato al setaccio le analisi dei calciatori laziali. Nessuna anomalia riscontrata ma è stato chiesto di fare un comunicato.



CASI BORDERLINE

Di certo non ha aiutato nemmeno le modalità con cui si è deciso di comunicare. Nessun nome. Ma su questo c’è la legge sulla privacy. Ma nemmeno nessuna indicazione volta a chiarire la confusione. Alimentata anche da alcuni post su instagram di qualche calciatore vedi quello di Luiz Felipe e Leiva che avevano fotografato la loro quarantena. Ad onor di cronaca nessuno dei due aveva fatto i tamponi della Uefa non rientrando tra i convocati. Entrambi, però, domenica erano stati lasciati a casa con febbre. Di fatto impossibile definirli positivi. Stesso discorso anche per altri calciatori. Positivi falsi o falsi positivi? Prima del Borussia Hoedt era risultato positivo e poi negativo. Esattamente quanto successo pure a Pereira, fermato e poi partito per il Belgio il giorno successivo. E di situazioni bordeline ce ne erano altre. Ieri chiarite. Di fatto a restare fuori saranno Vavro, Djavan Anderson, Lazzari, Escalante e Luis Alberto. Anche qui nessuna certezza su chi è positivo e chi no. Solo “alcuni” come recita il comunicato, dove non si nomina mai la parola Covid, lo sono. Isolamento a casa, mentre il gruppo squadra si è chiuso nella bolla. Settimana complicata per la Lazio che ha tre impegni. Quella di oggi non sarà certo una sfida semplice. Il Toro è fanalino di coda insieme al Crotone (battuto ieri 2-1 dall’Atalanta) con un solo punto. Per Giampaolo, tecnico granata, è «fondamentale per il futuro». Una motivazione in più per il Toro sarà il presidente Cairo, ricoverato ieri al San paolo di Milano per via del Covid: «Sto bene ma state attenti al virus». La Lazio cerca punti fondamentali in chiave Champions. L’occasione è ghiotta. Lotito non vuole perderla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA